Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Τουρκία – Αισθητός και στη Μυτιλήνη

Αισθητή στη Μυτιλήνη έγινε απόψε Παρασκευή 23 Ιανουαρίου σεισμική δόνηση έντασης, σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις, 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
Επίκεντρο της δόνησης ήταν στην περιοχή Σίντιρτζι της Επαρχίας του Μπαλίκεσιρ της Τουρκίας 151 χιλιόμετρα ανατολικά - νοτιοανατολικά της Λέσβου. Της δόνησης αυτής είχε προηγηθεί σήμερα στις 3:30 το απόγευμα σεισμός έντασης 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
Ας σημειωθεί ότι η περιοχή δίνει το τελευταίο δίμηνο συχνά σεισμούς έντασης έως και 4,9 βαθμών.
Ενώ έχουν προηγηθεί με το ίδιο περίπου επίκεντρο δυο ισχυροί σεισμοί ένας στις 10 του περασμένου Αυγούστου έντασης 6,1 βαθμών και ένας στις 27 Οκτωβρίου έντασης 6 βαθμών.
- Φινλανδία: 80χρονος ζούσε για 20 χρόνια σε υπόγειο χωρίς παράθυρα και τουαλέτα
- Εξαφάνιση της Λόρα: «Ποια είναι η Άννα» - Το νέο πρόσωπο που ανατρέπει την έρευνα
- Μπορεί το Συμβούλιο Ειρήνης να εκθρονίσει τον ΟΗΕ; Οι βλέψεις του «ειρηνοποιού» Ντόναλντ Τραμπ
- Άννα Λιβαθυνού: Έκανε unfollow τον Παναγιώτη Στάθη και έσβησε τη φωτογραφία τους - Το παρασκήνιο της απομάκρυνσής της
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.