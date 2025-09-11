Ασθενής σεισμός μεγέθους σημειώθηκε αργά τη νύχτα της Τετάρτης στην Αθήνα με επίκεντρο το Γαλάτσι.
Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, o σεισμός είχε μέγεθος 2,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 1 χιλιόμετρο Ανατολικά του Γαλατσίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.
Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της Αττικής με πολλούς πολίτες να τον αντιλαμβάνονται.
Η στιγμή του σεισμού καταγράφηκε από μετεωρολογική κάμερα που είναι τοποθετημένη μόνιμα στα Άνω Λιόσια.
