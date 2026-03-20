Μενού

Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ «ταρακούνησε» την Ηλεία

Reader symbol
Newsroom
Σεισμογράφοι που καταγράφουν τον σεισμό | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 03:49 το ξημέρωμα της Παρασκευής (20/3) στην Ηλεία. Επίκεντρο του σεισμού ήταν 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ζαχάρως Ηλείας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων και έγινε αισθητή σε κοντινές περιοχές, σύμφωνα με αναφορές.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ισντιτούτο ο σεισμός είχε μέγεθος 4,1 Ρίχτερ, είχε 5 χιλιόμετρα εστιακό βάθος και το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμτερα νότια – νοτιοδυτικά της Ζαχάρως.

Επειδή η δόνηση ήταν αρκετά επιφανειακή είχε σαν αποτέλεσμα να γίνει ιδιαίτερα αισθητή σε πολλές περιοχές όπως Σπάρτη, Μεσσηνία, Κυπαρισσία, Πύλο και Καλαμάτα.

Μέχρι και αυτή την ώρα, πάντως, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ενώ οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ