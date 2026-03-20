Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ «ταρακούνησε» την Ηλεία

Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 03:49 το ξημέρωμα της Παρασκευής (20/3) στην Ηλεία. Επίκεντρο του σεισμού ήταν 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ζαχάρως Ηλείας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.
Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων και έγινε αισθητή σε κοντινές περιοχές, σύμφωνα με αναφορές.
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ισντιτούτο ο σεισμός είχε μέγεθος 4,1 Ρίχτερ, είχε 5 χιλιόμετρα εστιακό βάθος και το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμτερα νότια – νοτιοδυτικά της Ζαχάρως.
Επειδή η δόνηση ήταν αρκετά επιφανειακή είχε σαν αποτέλεσμα να γίνει ιδιαίτερα αισθητή σε πολλές περιοχές όπως Σπάρτη, Μεσσηνία, Κυπαρισσία, Πύλο και Καλαμάτα.
Μέχρι και αυτή την ώρα, πάντως, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ενώ οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.
- «Είμαστε πια σε αχαρτογράφητα νερά»: Έχει μπει η Ελλάδα στον πόλεμο;
- Μαρινάκης για κατάρριψη πυραύλων από ελληνικούς Patriot: «Δεν συνιστά επίθεση, ήταν αμυντική ενέργεια»
- Τέμπη: Οργή Καρυστιανού για τη διακοπή της δίκης - «Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε»
- «Ο καταραμένος»: Τι γράφουν τα βιβλία Ιστορίας του Ιράν για τον Μέγα Αλέξανδρο;
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού.