Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ «ταρακούνησε» την Ηλεία

Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 03:49 το ξημέρωμα της Παρασκευής (20/3) στην Ηλεία. Επίκεντρο του σεισμού ήταν 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ζαχάρως Ηλείας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων και έγινε αισθητή σε κοντινές περιοχές, σύμφωνα με αναφορές.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ισντιτούτο ο σεισμός είχε μέγεθος 4,1 Ρίχτερ, είχε 5 χιλιόμετρα εστιακό βάθος και το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμτερα νότια – νοτιοδυτικά της Ζαχάρως.

Επειδή η δόνηση ήταν αρκετά επιφανειακή είχε σαν αποτέλεσμα να γίνει ιδιαίτερα αισθητή σε πολλές περιοχές όπως Σπάρτη, Μεσσηνία, Κυπαρισσία, Πύλο και Καλαμάτα.

Μέχρι και αυτή την ώρα, πάντως, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ενώ οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.