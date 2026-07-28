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Σεισμός μεγέθους 4,5 Ρίχτερ στα Ιωάννινα – Αισθητός σε πολλές περιοχές

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τη νύχτα της Τρίτης στα Ιωάννινα. Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές.

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Σεισμογράφος
Σεισμογράφος | Shutterstock
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Σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:10 τη νύχτα της Τρίτης στα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο η δόνηση είχε επίκεντρο την περιοχή 13 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της κωμόπολης, Ελεούσα και είχε εστιακό βάθος μόλις πέντε χιλιόμετρα.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για ισχυρή δόνηση η οποία έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές και ιδιαίτερα στα Γιάννενα όπου οι κάτοικοι κάνουν λόγο για σεισμό που είχε και διάρκεια και δυνατή βοή.

Είναι ενδεικτικό ότι υπάρχουν αναφορές πως η δόνηση έγινε αισθητή και στην Κέρκυρα και στα Ζαχοροχώρια.

Σύμφωνα με την αρχική λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,5 Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά των Ασπραγγέλων. Το εστιακό βάθος είναι 5 χιλιόμετρα.

Μέχρι και αυτή την ώρα δεν υπάρχουν αναφορές για υλικές ζημιές ή τραυματισμούς.

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