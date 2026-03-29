Σεισμός το πρωί της Κυριακής στην Κεφαλονιά

Σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 06:01 την Κυριακή (29/3) σε απόσταση 255 χλμ. δυτικά της Αθήνας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 1 χλμ. βορειοανατολικά της Σκάλας Κεφαλληνίας.