Σεισμός σε Ευρυτανία και Καρδίτσα: Μικρές σε έκταση οι ζημιές από τη δόνηση των 4,8 Ρίχτερ

Μικρές υλικές ζημιές καταγράφονται σε περιοχές της Ευρυτανίας και της Καρδίτσας αφού χτύπησε ο σεισμός μεγέθους 4,8 Ρίχτερ στις 12:14 το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις τοπικές αρχές, που μεταδίδει και η ΕΡΤ, υπάρχουν μικρές υλικές ζημιές σε χωριά του Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας.

Στον Δήμο Αργιθέας του νομού Καρδίτσας σημειώθηκαν καταπτώσεις βράχων σε ορεινά σημεία, ενώ σε χωριά της Ανατολικής Αργιθέας καταγράφηκαν προβλήματα ηλεκτροδότησης, τα οποία αναμένεται να αποκατασταθούν σύντομα από τα συνεργεία.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν και ορισμένες ρωγμές στο μοναστήρι της Ιεράς Μονής Σπηλιάς, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρούν σε αυτοψίες για την εκτίμηση της κατάστασης. Υπενθυμίζεται ότι ο σεισμός είχε επίκεντρο ορεινή περιοχή μεταξύ Καρδίτσας, Άρτας και Ευρυτανίας ενώ έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, την Ευρυτανία και την Άρτα.