Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στον θαλάσσιο χώρο, 67 χλμ νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων. Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 25 χλμ με τον σεισμό να γίνεται αισθητός στην Κρήτη αλλά και την Πελοπόννησο.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας φάνηκε καθησυχαστικός για τον σεισμός. «Το θετικό είναι ότι ένας σεισμός της τάξεως των 50 χιλιομέτρων βάθους, με αποτέλεσμα να μην μας ανησυχεί καθόλου, να μην χαρακτηρίζεται από περαιτέρω δραστηριότητα, δηλαδή πολλούς μετασεισμούς» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είναι ένα γεγονός το οποίο ήρθε και πέρασε. Να το πω απλά, είναι ένας σεισμός πάνω στο ελληνικό τόξο. Ακριβώς δηλαδή πάνω εκεί που συγκλίνει ουσιαστικά η ευρωπαϊκή πλάκα με την αφρικανική πλάκα», πρόσθεσε ο καθηγητής.



