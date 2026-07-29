Μενού

Σεισμός στα Ιωάννινα: Η επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Η δόνηση λόγω του μικρού εστιακού βάθους έγινε ιδιαίτερα αισθητή στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων και κινητοποιήθηκαν άμεσα οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας.

Reader symbol
Newsroom
pyrosvestiki_emak
Πυροσβεστικό όχημα | eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 23:10, 9 χλμ. βόρεια της πόλης των Ιωαννίνων και νοτιοδυτικά  των Ασπραγγέλων Ζαγοριού, με 5χλμ. εστιακό βάθος.

Ο σεισμός λόγω των μικρού εστιακού βάθους έγινε ιδιαίτερα αισθητή στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων και κινητοποιήθηκαν άμεσα οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας στην ευρύτερη περιοχή.  

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτήρια, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων. Στην ευρύτερη περιοχή της σεισμικής δόνησης πραγματοποιούνται περιπολίες από Πυροσβεστικές και Αστυνομικές δυνάμεις.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και η 5η Ε.Μ.Α.Κ.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ