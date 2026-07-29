Σεισμός στα Ιωάννινα: Η επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 23:10, 9 χλμ. βόρεια της πόλης των Ιωαννίνων και νοτιοδυτικά των Ασπραγγέλων Ζαγοριού, με 5χλμ. εστιακό βάθος.

Ο σεισμός λόγω των μικρού εστιακού βάθους έγινε ιδιαίτερα αισθητή στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων και κινητοποιήθηκαν άμεσα οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας στην ευρύτερη περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτήρια, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων. Στην ευρύτερη περιοχή της σεισμικής δόνησης πραγματοποιούνται περιπολίες από Πυροσβεστικές και Αστυνομικές δυνάμεις.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και η 5η Ε.Μ.Α.Κ.