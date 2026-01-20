Σεισμός στη Λακωνία: 4 Ρίχτερ ταρακούνησαν την περιοχή

Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:38 της Τρίτης (20/1), στη Λακωνία.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός σημειώθηκε 117 χιλιόμετρα νότια - νοτιοδυτικά του Γερολιμένα Λακωνίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 22,6 χιλιόμετρα.
