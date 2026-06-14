Σεισμός στη Μεθώνη: Σε αυξημένη ετοιμότητα Πυροσβεστική και ΕΜΑΚ

Μετά τη σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 Ρίχτερ, 18 χλμ ΝΝΔ της Μεθώνης, Μεσσηνίας κινητοποιήθηκαν άμεσα οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας με διασπορά στην ευρύτερη περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτήρια και το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων. Περιπολίες πραγματοποιούνται από Πυροσβεστικές και Αστυνομικές δυνάμεις στην Μεσσηνία, ενώ ανάλογα έχουν κινητοποιηθεί και οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και η 1η Ε.Μ.Α.Κ.

«Δεν έχουν καταγραφεί ζημιές, ο σεισμός ήταν έντονος, οι υποδομές άντεξαν, φαίνεται ότι ξεπερνάμε ανώδυνα αυτό το χτύπημα του Εγκέλαδου», μετέφερε ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορα, Παναγιώτης Καρβέλας, αμέσως μετά τη σεισμική δόνηση στην ΕΡΤ.

Ο σεισμός μεγέθους 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 21:17 την Κυριακή στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Μεθώνης.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε 18 χιλιόμετρα νότια, νοτιοδυτικά της Μεθώνης και το εστιακό βάθος στα 9 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Καλαμάτα, στην Πύλο, τη Μεθώνη ενώ οι κάτοικοι αναστατώθηκαν σε ολόκληρη την Πελοπόννησο.

Καραστάθης: «Χρειάζεται ψυχραιμία και προσοχή»

Όπως εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης σεισμοί αυτής της τάξης μεγέθους είναι αρκετά συχνοί στην ευρύτερη περιοχή.

«Ο σεισμός ήταν επιφανειακός και έγινε αισθητός σε όλη την Μεσσηνία και στη Λακωνία. Η περιοχή έχει σημαντικότατο σεισμικό δυναμικό λόγω της γειτνίασής της με το Ελληνικό τόξο και έχει μάλιστα ιστορικό μεγάλων σεισμών.

Οι σεισμοί της 14ης Φεβρουαρίου 2008 ήταν σε κοντινή απόσταση με το σημερινό επίκεντρο. Τότε η ισχυρότερη δόνηση ήταν μεγέθους 6.7. Στο παρελθόν επίσης έχει καταγραφεί και ακόμη ισχυρότερη δόνηση, στις 6 Οκτωβρίου του 1947.

Από την άλλη σεισμοί αυτής της τάξης μεγέθους είναι αρκετά συχνοί στην ευρύτερη περιοχή», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Καραστάθης και προσθέτει: «Δε θα ‘λεγα ότι πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε πριν δούμε πως εξελίσσεται».

Τέλος ο κ. Καραστάθης τονίζει ότι «χρειάζεται ψυχραιμία και προσοχή, όπως πάντα εξάλλου όταν ξεκινάει μια ακολουθία σε μια περιοχή με υψηλό δυναμικό».

