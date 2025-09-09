Τρίγωνο της ζωής: Η πιο αμφιλεγόμενη θεωρία για τον σεισμό που οι επιστήμονες χαρακτήρισαν επικίνδυνη

Ο σεισμός που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (9/9) στα Νέα Στύρα της Εύβοιας και που έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στην Αθήνα, προκάλεσε ανησυχία σε όλους. Σε όσους έχασαν κυριολεκτικά τον ύπνο τους, αλλά και σε εκείνους που παρέμειναν πιο ψύχραιμοι, αποφασίζοντας να μην θυσιάσουν ούτε μια ώρα από την ξεκούρασή τους για κανένα απρόσμενο γεγονός.

Οι σεισμολόγοι μέχρι αυτή την ώρα είναι καθησυχαστικοί, ωστόσο και αυτή την φορά ο προβληματισμός του κόσμου για ό,τι ενδέχεται να ακολουθήσει είναι κάτι τελείως ανεξάρτητο από τις εκτιμήσεις των ειδικών.

Με αφορμή τον ισχυρό πρόσφατο σεισμό, θυμηθήκαμε και διάφορους μύθους που κατά καιρούς έκαναν την εμφάνισή τους σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του φυσικού φαινομένου που αναστατώνει κατά καιρούς την καθημερινότητά μας.

Ένας από αυτούς είναι και η θεωρία για το «τρίγωνο της ζωής» που βασίστηκε πάνω στη σκέψη του Doug Copp και στη συνέχεια αποδομήθηκε και κατακρίθηκε έντονα από την επιστημονική κοινότητα, εκπρόσωποι της οποίας μιλούσαν για μια αβάσιμη επισήμανση χωρίς συγκεκριμένο υπόβαθρο.

Οι σεισμοί και η θεωρία για το τρίγωνο της ζωής

Στην πραγματικότητα, το «τρίγωνο της ζωής», όπως ονόμασε τη μέθοδό του ο δημιουργός και υποστηρικτής της, Doug Copp, είναι μία θεωρία σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια ενός σεισμού θα πρέπει να ψάξουν καταφύγιο δίπλα σε στέρεα αντικείμενα και έπιπλα τα οποία θα δημιουργήσουν έναν προστατευτικό χώρο, ένα κενό που θα μπορούσε να αποτρέψει τον τραυματισμό ή να επιτρέψει την επιβίωση μετά από την κατάρρευση.

Παρόλο που δεν είναι ξεκάθαρο από πού προέρχεται η θεωρία, ευρέως πιστεύεται ότι έγινε διάσημη στην Τουρκία στις αρχές του 2000 μετά τον καταστροφικό και φονικό σεισμό του 1999.

Την εποχή εκείνη, πολλοί άνθρωποι υποστήριξαν πως σώθηκαν επειδή εντόπισαν έναν χώρο που είχε το σχήμα του τριγώνου και που είχε μείνει ελεύθερος δίπλα σε βαριά και στερεά έπιπλα.

«Επειδή τα κτίρια κατασκευάζονται διαφορετικά δεν υπάρχει κάποια μεμονωμένη παγκόσμια στρατηγική για να μείνεις ασφαλής», είχε σπεύσει ωστόσο να σημειώσει μετά τον τελευταίο φονικό σεισμό της Τουρκίας η σεισμολόγος, Judith Hubbard, μιλώντας στο Middle East Eye.

«Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, το τρίγωνο της ζωής δεν συνιστάται γιατί οι τεχνικές κατασκευής κάνουν λιγότερο πιθανό να καταρρεύσει το κτίριο. Σε μια τέτοια περίπτωση ο μεγαλύτερος κίνδυνος μπορεί να είναι από αντικείμενα που θα πέσουν όπως λάμπες ή κομμάτια από τον τοίχο», είχε συμπληρώσει.

«Σε ανάλογα κτίρια συνιστάται στους ανθρώπους να πέσουν και καλυφθούν κάτω από μεγάλα έπιπλα για να προστατευθούν από τον κίνδυνο να χτυπήσουν από κάτι που θα πέσει», εξήγησε ακόμα η σεισμολόγος.

Όσον αφορά τη θεωρία, η ειδικός πιστεύει ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστες μελέτες για την αποτελεσματικότητά της, κάτι που σημαίνει ότι είναι επικίνδυνο να βασιστείς σε αυτή.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι όλα τα κτίρια πρέπει να είναι κατασκευασμένα με τα καλύτερα σεισμολογικά στάνταρ με σκοπό να αποφευχθεί ο κίνδυνος κατάρρευσης και πτώσης αντικειμένων.

Από τότε που η θεωρία του Copp έγινε γνωστή, πολλοί οργανισμοί και εμπειρογνώμονες φυσικών καταστροφών αμφισβήτησαν ανοιχτά την εγκυρότητα της ερευνητικής μεθοδολογίας του και τα συμπεράσματά του.

Πριν από αρκετά χρόνια, o Κωνσταντίνος Κοκολάκης, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ και πρώην Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, με άρθρο του, είχε σχολιάσει κάθε πρόταση της θεωρίας του Copp ξεχωριστά, κατακρίνοντας την στο έπακρο.

Σε ό,τι αφορά τον πρόσφατο σεισμό, ο καθηγητής σεισμολογίας του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος, το πρωί της Τρίτης, ανέλυσε τα χαρακτηριστικά του ισχυρού σεισμού στην Εύβοια, που έγινε αισθητός στην Αττική:

«Το εστιακό βάθος είναι 20 χλμ, που είναι καλό. Το πρόβλημα ήταν η εγγύτητα, αφού ο Μαραθώνας ήταν στα 12 χλμ και ο Πειραιάς στα 50 χλμ.

Όλο το λεκανοπέδιο ήταν πολύ κοντά στο επίκεντρο.»

Ο καθηγητής εξήγησε ότι η επιτάχυνση του σεισμού ήταν της τάξης του 1-2%, δηλαδή πολύ μικρότερη από τα όρια αντοχής των σύγχρονων κατασκευών:

«Δεκαπλάσιες αντέχουν τα σύγχρονα κτήρια.

Απλά είναι αρκετές για να ενοχλήσουν.»

Παρά την έντονη αίσθηση του σεισμού, ο Παπαζάχος καθησύχασε λέγοντας:

«Η περιοχή είναι χαμηλής σεισμικότητας αλλά γενικά έχει ρήγματα. Δεν υπάρχει το δυναμικό να συνεχίσουν μεγάλοι σεισμοί.

Ακόμα και 5,8 να γινόταν, δεν θα είχε επιπτώσεις.»

Τεχνικά χαρακτηριστικά του σεισμού

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός σημειώθηκε περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (και είχε:

Μέγεθος: 5,2 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ

Εστιακό βάθος: 13,6 χλμ

Επίκεντρο: Θαλάσσιος χώρος 5 χλμ δυτικά-βορειοδυτικά των Νέων Στύρων, Εύβοια

Η δόνηση είχε μεγάλη διάρκεια και έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε Αττική και νότια Εύβοια, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Ο δρ. σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος δήλωσε στο MEGA:

«Ο σεισμός ήταν αρκετά δυνατός, κοντά στην περιοχή της Αττικής, και γι’ αυτό έγινε πολύ έντονα αισθητός σε όλη την περιφέρεια και βεβαίως και στην Εύβοια.»

Επιβεβαίωσε πως πρόκειται για επιφανειακό σεισμό στον νότιο Ευβοϊκό κόλπο, γεγονός που ενίσχυσε την αίσθηση του σεισμού.