Σεισμός στην Καλαμάτα - Παπαζάχος: «Δεν είναι στο ρήγμα που είχε δώσει 6 Ρίχτερ το 1986»

Σεισμός μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα κοντά στην Καλαμάτα, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Ο σεισμός, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και το επίκεντρό του εντοπίζεται περίπου 10 χλμ νοτιοδυτικά από τον Μελιγαλά.

Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στη Μεσσηνία, αλλά και στη βόρεια Λακωνία.

Ο καθηγητής Γεωφυσικής του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος, μιλώντας στην ΕΡΤ, εξήγησε πως πρόκειται για σεισμό σε περιοχή ενδιάμεσης σεισμικότητας και όχι στο ρήγμα του μεγάλου σεισμού του 1986 στην Καλαμάτα. Όπως σημείωσε, τέτοια φαινόμενα είναι αρκετά συνηθισμένα στην Ελλάδα και από μόνα τους δεν αποτελούν αιτία ανησυχίας.

Μετασεισμική δραστηριότητα

Ήδη έχουν καταγραφεί μετασεισμοί έως 2,5 Ρίχτερ, ενώ αναμένεται να συνεχιστεί η δραστηριότητα με δονήσεις που ίσως φτάσουν έως και τα 4 Ρίχτερ τις επόμενες ώρες και ημέρες.

Ο κ. Παπαζάχος διευκρίνισε ότι είναι νωρίς να μιλήσουμε με σιγουριά αν πρόκειται για τον κύριο σεισμό, καθώς η περιοχή μπορεί να δώσει σεισμούς έως και 6 Ρίχτερ, αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάτι τέτοιο προς το παρόν.