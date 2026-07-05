Σεισμός στην Κάρπαθο: Τρεις νέες δονήσεις σήμερα – Τι λένε οι ειδικοί

Τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν το πρωί της Κυριακής, 5 Ιουλίου, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Καρπάθου, χωρίς να προκαλέσουν προβλήματα ή υλικές ζημιές, καθώς έγιναν ελάχιστα αισθητές στους κατοίκους της Καρπάθου και της Κάσου.

Η πρώτη δόνηση σημειώθηκε στις 10:13 με μέγεθος 3,4 Ρίχτερ, 23 χιλιόμετρα νότια της Καρπάθου και εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα, ενώ ακολούθησε δεύτερος σεισμός στις 11:07, μεγέθους 3,1 Ρίχτερ, στο ίδιο επίκεντρο με εστιακό βάθος 16 χιλιομέτρων. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 11:11, καταγράφηκε και τρίτη δόνηση μεγέθους 3,8 Ρίχτερ, με επίκεντρο 5 χιλιόμετρα νοτιονοτιοδυτικά της Καρπάθου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, οι εν λόγω δονήσεις εντάσσονται στη μετασεισμική ακολουθία του σεισμού των 5,2 Ρίχτερ που είχε σημειωθεί στην ίδια περιοχή στις 2 Ιουλίου.