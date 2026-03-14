Σεισμός στην Κρήτη: 4,5 ρίχτερ νότια των Χανίων – Όλες οι λεπτομέρειες

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 Ρίχτερ καταγράφηκε στην Παλαιόχωρα Χανίων, το απόγευμα του Σαββάτου.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρό του ήταν 36 χλμ. νοτιοδυτικά της Παλαιόχωρας και το εστιακό του βάθος στα 14,2 χλμ.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού.