Σεισμός στην τηλεθέαση με τη στρατιωτική παρέλαση: Το νούμερο που έσπασε ρεκόρ 5ετίας

Κυριολεκτικά... «παρέλαση» έκανε η ΕΡΤ1 στους πίνακες τηλεθέασης ανήμερα της 25ης Μαρτίου, σαρώνοντας τον ανταγωνισμό και καταγράφοντας νούμερα που θυμίζουν άλλες εποχές. Η εντυπωσιακή στρατιωτική παρέλαση κράτησε καθηλωμένους τους Έλληνες μπροστά στις οθόνες τους, σπάζοντας κάθε ρεκόρ της τελευταίας πενταετίας.

Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 2,4 εκατομμύρια τηλεθεατές συντονίστηκαν στη συχνότητα της δημόσιας τηλεόρασης έστω και για ένα λεπτό, προκειμένου να παρακολουθήσουν τους εντυπωσιακούς σχηματισμούς των Ενόπλων Δυνάμεων, τα πτητικά μέσα και τα υπερσύγχρονα άρματα μάχης.

Η δίωρη τηλεοπτική μετάδοση (από τις 11:00 έως τις 13:00) απέδωσε καρπούς, με το γενικό σύνολο να εκτοξεύεται στο 40,5%, ενώ ειδικά στην περιφέρεια της Αττικής, το ποσοστό άγγιξε το εκπληκτικό 45%.

Για να επιτευχθεί αυτό το οπτικό υπερθέαμα, η ΕΡΤ επιστράτευσε ό,τι πιο σύγχρονο διαθέτει στην παραγωγή της. Η κάλυψη της παρέλασης έγινε με τη χρήση συνολικά 34 καμερών και τηλεκατευθυνόμενων drones, τα οποία προσέφεραν μοναδικά, πανοραμικά πλάνα υψηλής αισθητικής, μεταφέροντας τον παλμό της εθνικής επετείου σε κάθε σπίτι.