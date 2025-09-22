Σεισμός στο Άγιον Όρος: «Από τους μεγαλύτερους στην περιοχή τα τελευταία τρία χρόνια»

Ανησυχία έχει προκαλέσει ο σεισμός των 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (22/09) στο Άγιον Όρος.

Η σεισμολόγος του Σεισμολογικού Σταθμού ΑΠΘ Αρετή Πάνου ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι ο σεισμός «από τους μεγαλύτερους που καταγράφονται τα τελευταία τρία χρόνια στην περιοχή.»

«Το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη και το παρακολουθούμε στενά για τις επόμενες 48 ώρες, ενώ έχουν σημειωθεί κάποιες μετασεισμικές δονήσεις.

Τις αναλύουμε και βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί», δηλώνει η σεισμολόγος.

Ο σεισμός, μεγέθους 4,8 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 04:20 στο Άγιο Όρος, με το επίκεντρο του να εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 11 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά των Καρυών.

«Σεισμοί στην Ελλάδα γίνονται καθημερινά, το θέμα είναι να χτίζουμε γερές κατασκευές», επισημαίνει η κ. Πάνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ