Σεισμική δόνηση εντάσεως 4,6 Ρίχτερ, σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις δέκα το πρωί σήμερα με επίκεντρο θαλάσσια περιοχή 21 χλμ ΝΝΔ του Γούδουρα Λασιθίου.
Το εστιακό βάθος καταγράφηκε στα 6,2 χλμ. Η δόνηση έγινε αισθητή κυρίως στα ανατολικά τμήματα της Κρήτης, χωρίς ωστόσο να υπάρξει αναστάτωση ή οποιαδήποτε αναφορά για ζημιά.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού.