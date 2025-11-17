Ισχυρός σεισμός μεγέθους 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (17/11) 29 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της Σκύρου, προκαλώντας αισθητή δόνηση και στην Αττική.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμάται στα 5 χιλιόμετρα.
