Σεισμός τώρα: Δόνηση 3,5 Ρίχτερ στη Ναύπακτο – Κοντά στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου

Αναστάτωση προκάλεσε στους κατοίκους της Ναυπάκτου, του Ρίου και της βόρειας Πελοποννήσου σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 Ρίχτερ, η οποία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης.
Λόγω του εξαιρετικά μικρού εστιακού βάθους της, η δόνηση έγινε έντονα αισθητή στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές μέχρι στιγμής.
Τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου:
Μέγεθος: 3,5 Ρίχτερ
Επίκεντρο: 7,6 χλμ. βορειοανατολικά της Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου
Εστιακό βάθος: 5 χλμ.
Ώρα: 23:34
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού.