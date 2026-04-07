Σεισμός τώρα: Δόνηση 3,5 Ρίχτερ στη Ναύπακτο – Κοντά στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου

Αναστάτωση προκάλεσε στους κατοίκους της Ναυπάκτου, του Ρίου και της βόρειας Πελοποννήσου σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 Ρίχτερ, η οποία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης.

Λόγω του εξαιρετικά μικρού εστιακού βάθους της, η δόνηση έγινε έντονα αισθητή στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές μέχρι στιγμής.

Τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου:

Μέγεθος: 3,5 Ρίχτερ

Επίκεντρο: 7,6 χλμ. βορειοανατολικά της Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου

Εστιακό βάθος: 5 χλμ.

Ώρα: 23:34