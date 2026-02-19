Σεισμός τώρα κοντά στη Μεσσηνία - Οι πρώτες πληροφορίες

Σεισμός τώρα μεγέθους 4,4 μονάδων της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε θαλάσσιο χώρο στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία το εστιακό βάθος είναι 11,4 χλμ και το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χλμ δυτικά των Γαργαλιάνων.

Με βάση τα στοιχεία από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός εκδηλώθηκε στις 6:53 το πρωί της Πέμπτης, ενώ δεν έχουν σημειωθεί άλλες δονήσεις στην ευρύτερη περιοχή.