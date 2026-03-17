Σεισμός τώρα, που καταγράφηκε από τα όργανα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου στα Ιωάννινα, έφτασε σε μέγεθος τα 4,1 Ρίχτερ και έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του ινστιτούτου, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 11,9 χιλιόμετρα, με επίκεντρο 13 χιλιόμετρα Βόρεια - Βορειοανατολικά της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων.