Σεισμός μεγέθους 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:37 το πρωί του Σαββάτου (20/06) ανοικτά της Γαύδου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινσιτούτου, ο σεισμός είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα ανατολικά βορειοανατολικά της Γαύδου και εστιακό βάθος 13,8 χλμ.

Σεισμός ανοικτά της Γαύδου | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Λίγο νωρίτερα, σημειώθηκε μία πρώτη δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ για να ακολουθήσει λεπτά αργότερα ο ισχυρότερος σεισμός με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο νότια της Γαύδου.

Οι δονήσεις έγιναν αισθητές σε αρκετές περιοχές της Κρήτης, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές ή τραυματισμούς, όπως αναφέρει το neakriti.gr.

Αυτήν την ώρα πυροσβέστες από το κλιμάκιο της Γαύδου κάνουν περιπολίες στο νησί, ενώ προληπτικές περιπολίες γίνονται και σε όλο το νότιο τμήμα της Κρήτης στις περιφερειακές ενότητες, Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου που έγιναν ιδιαιτέρως αισθητές οι σεισμικές δονήσεις, μεταδίδει η ΕΡΤ.