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Σεισμός τώρα στη Χάλκη - Ο δεύτερος μέσα σε λίγες ημέρες

Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα Σάββατο (29/8) στην περιοχή της Χάλκης.

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Σεισμός στη Χάλκη
Σεισμός στη Χάλκη | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
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Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (29/8) στη Χάλκη.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού που καταγράφηκε στις 15:32 , εντοπίστηκε 4 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 15,3 χιλιόμετρα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 23 Αυγούστου είχε καταγραφεί άλλος ένας σεισμός, μεγέθους 3,4 Ρίχτερ εκείνη τη φορά, με επίκεντρο 16 χιλιόμετρα δυτικά της Χάλκης και εστιακό βάθος 18,9 χιλιομέτρων.

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