Σεισμός τώρα μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Χαλκιδική, ενώ έγινε αισθητός στις γύρω περιοχές.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε επίκεντρο 14 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Κασσάνδρειας Χαλκιδικής, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 17 χιλιόμετρα.