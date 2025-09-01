Μενού

Σεισμός τώρα στη Χαλκιδική: Πού βρίσκεται το επίκεντρο

Σεισμός τώρα σημειώθηκε στη Χαλκιδική, ενώ έγινε αισθητός και στις γειτονικές περιοχές.

Σεισμός τώρα μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Χαλκιδική, ενώ έγινε αισθητός στις γύρω περιοχές.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε επίκεντρο 14 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Κασσάνδρειας Χαλκιδικής, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 17 χιλιόμετρα.

