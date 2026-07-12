Μενού

Σεισμός τώρα στη Μεσσηνία - Τα στοιχεία του Γεωδυναμικού για τη δόνηση

Ο σεισμός της τάξης των 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή των Αρφαρών Μεσσηνίας. Οι πληροφορίες από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Reader symbol
Newsroom
Σεισμός στη Μεσσηνία
Σεισμός στη Μεσσηνία | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σεισμός της τάξης των 3,8 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή της Μεσσηνίας.

Ειδικότερα, ο σεισμός είχε επίκεντρο περιοχή 6 χιλιόμετρα ανατολικά - βορειοανατολικά των Αρφαρών Μεσσηνίας.

Το εστιακό βάθος, σύμφωνα με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, ήταν 12,6 χιλιόμετρα.

Σεισμός στη Μεσσηνία
Σεισμός στη Μεσσηνία | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ