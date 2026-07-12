Σεισμός της τάξης των 3,8 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή της Μεσσηνίας.

Ειδικότερα, ο σεισμός είχε επίκεντρο περιοχή 6 χιλιόμετρα ανατολικά - βορειοανατολικά των Αρφαρών Μεσσηνίας.

Το εστιακό βάθος, σύμφωνα με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, ήταν 12,6 χιλιόμετρα.

Σεισμός στη Μεσσηνία | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο