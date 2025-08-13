Σεισμός τώρα, ιδιαίτερα ισχυρός μεγέθους 4,7 Ρίχτερ έγινε αισθητός στα νοτιοδυτικά της Νισύρου, προκαλώντας ανησυχία στους ντόπιους.
Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η ισχυρή δόνηση είναι μεγέθους 4,7 Ρίχτερ, και σημειώθηκε περί τις 20:39 σήμερα (13/8), με επίκεντρο 38 χλμ. νοτιοδυτικά της Νισύρου, και με εστιακό βάθος 122 χιλιομέτρων.
