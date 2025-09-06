Σεισμός τώρα στη Θήβα: Έγινε αισθητός και στην Αττική

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (06/09), με επίκεντρο περιοχή έξι χιλιόμετρα ανατολικά της Θήβας.
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα, γεγονός που έκανε τον σεισμό ιδιαίτερα αισθητό σε κοντινές περιοχές, αλλά και στην Αθήνα.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.
