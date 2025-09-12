Σεισμός τώρα στη Θήβα – Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Ανησυχία προκάλεσε στους κατοίκους της Θήβας ασθενής σεισμική δόνηση που σημειώθηκε ξημερώματα Παρασκευής.
Ο σεισμός ήταν μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε τα στις 02:41, στην περιοχή της Θήβας.
Σύμφωνα με την προκαταρκτική λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού ήταν 1 χιλιόμετρο ανατολικά της Θήβας και το εστιακό βάθος ήταν 13,2 χιλιόμετρα.
