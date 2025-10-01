Ισχυρός σεισμός 4,5 Ρίχτερ στη Ζάκυνθο, νωρίς το πρωί της Τετάρτης

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (1η/10), στο Ιόνιο Πέλαγος, νότια της Ζακύνθου.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,5 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 17,3 χλμ και επίκεντρο 12 χλμ νότια και δυτικά του Κεριού Ζακύνθου.
