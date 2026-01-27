Μενού

Σεισμός τώρα στη Ζάκυνθο: Πού βρίσκεται το επίκεντρο

Σεισμός έλαβε χώρα στη Ζάκυνθο, στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του νησιού, ενώ έγινε αισθητός στους κατοίκους.

Σεισμός μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός σημειώθηκε 85 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 9,2 χιλιόμετρα.

