Σεισμός τώρα στην Αττική - Ασθενής δόνηση αισθητή στην Αθήνα

Ασθενής σεισμός 2,2 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (24/9) στην Αττική, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Το επίκεντρο της δόνησης υπολογίζεται 1 χλμ βόρεια βορειοδυτικά της Κηφισιάς και το εστιακό βάθος στα 5 χλμ.

Σεισμός σημειώθηκε στην Αττική