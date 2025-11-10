Σεισμός τώρα στην Ελαφόνησο - Το επίκεντρο της δόνησης

Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ελαφόνησο το απόγευμα της Δευτέρας (10/11).
Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα10 χιλιόμετρα, ενώ ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της νότιας Ελλάδας, προκαλώντας ελαφρά δόνηση σε εσωτερικούς χώρους.
