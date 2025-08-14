Σεισμός τώρα στην Εύβοια 3,5 Ρίχτερ

Σεισμική δόνηση 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Εύβοια το απόγευμα της Πέμπτης (14/8).

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτο, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης ήταν 8 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Ευβοίας και το εστιακό της βάθος υπολογίζεται στα 17,3 χιλιόμετρα.

Σεισμός στην Εύβοια | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) κάνει λόγο για σεισμό 3,8 Ρίχτερ, με το επίκεντρό του να υπολογίζεται 17 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μαλεσίνας.

Σεισμός στην Εύβοια | Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο



