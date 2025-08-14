Σεισμός τώρα στην Εύβοια 3,5 Ρίχτερ

Σεισμική δόνηση 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Εύβοια το απόγευμα της Πέμπτης (14/8).
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτο, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης ήταν 8 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Ευβοίας και το εστιακό της βάθος υπολογίζεται στα 17,3 χιλιόμετρα.
Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) κάνει λόγο για σεισμό 3,8 Ρίχτερ, με το επίκεντρό του να υπολογίζεται 17 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μαλεσίνας.
