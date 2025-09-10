Μενού

Σεισμός τώρα στην Εύβοια 3,7 Ρίχτερ

Σεισμός τώρα στην Εύβοια μεγέθους 3,7 Ρίχτερ.

Reader symbol
Newsroom
Σεισμός στην Εύβοια
Σεισμός στην Εύβοια | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
  • Α-
  • Α+

Σεισμός σημειώθηκε στις 13:31 στην Εύβοια μεγέθους 3,7 Ρίχτερ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Αττική.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα και επίκεντρο 3 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Ευβοίας.

Σεισμός στην Εύβοια
Σεισμός στην Εύβοια | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Στη συνέχεια, το Γεωδυναμικό έδωσε την αναθεωρημένη λύση που δίνει επίκεντρο 7 χλμ. νοτιοδυτικά του Προκοπίου και εστιακό βάθος στα 12,3 χιλιόμετρα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ