Σεισμός σημειώθηκε στις 13:31 στην Εύβοια μεγέθους 3,7 Ρίχτερ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Αττική.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα και επίκεντρο 3 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Ευβοίας.

Σεισμός στην Εύβοια | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Στη συνέχεια, το Γεωδυναμικό έδωσε την αναθεωρημένη λύση που δίνει επίκεντρο 7 χλμ. νοτιοδυτικά του Προκοπίου και εστιακό βάθος στα 12,3 χιλιόμετρα.