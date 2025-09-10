Σεισμός σημειώθηκε στις 13:31 στην Εύβοια μεγέθους 3,7 Ρίχτερ.
Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Αττική.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα και επίκεντρο 3 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Ευβοίας.
Στη συνέχεια, το Γεωδυναμικό έδωσε την αναθεωρημένη λύση που δίνει επίκεντρο 7 χλμ. νοτιοδυτικά του Προκοπίου και εστιακό βάθος στα 12,3 χιλιόμετρα.
