Σεισμός τώρα στην Εύβοια – Κοντά στο Αλιβέρι το επίκεντρο

Ασθενής σεισμός μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά στην Εύβοια.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο την περιοχή ανατολικά του Αλιβερίου και έγινε αισθητή ακόμα και σε περιοχές της Αττικής.
Η δόνηση σημειώθηκε στη 1:16 τα ξημερώματα του Σαββάτου.
Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά του Αλιβερίου και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.
