Μενού

Σεισμός τώρα στην Εύβοια – Κοντά στο Αλιβέρι το επίκεντρο

Ασθενής σεισμική δόνηση σημειώθηκε ξημερώματα Σαββάτου στην Εύβοια.

Reader symbol
Newsroom
seismografoi
Σεισμογράφοι | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Ασθενής σεισμός μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά στην Εύβοια.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο την περιοχή ανατολικά του Αλιβερίου και έγινε αισθητή ακόμα και σε περιοχές της Αττικής.

Η δόνηση σημειώθηκε στη 1:16 τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά του Αλιβερίου και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ