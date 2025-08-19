Σεισμός σημειώθηκε στην Εύβοια το απόγευμα της Τρίτης (19/08), με το επίκεντρο να εντοπίζεται κοντά στο Αλιβέρι. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,1 Ρίχτερ και καταγράφηκε στις 19:04.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά του Αλιβερίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.

Οι αρχές παρακολουθούν την κατάσταση και συνιστούν προσοχή στους κατοίκους της περιοχής.

Σεισμός στην Εύβοια | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο