Σεισμός σημειώθηκε στην Εύβοια το απόγευμα της Τρίτης (19/08), με το επίκεντρο να εντοπίζεται κοντά στο Αλιβέρι. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,1 Ρίχτερ και καταγράφηκε στις 19:04.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά του Αλιβερίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.
Οι αρχές παρακολουθούν την κατάσταση και συνιστούν προσοχή στους κατοίκους της περιοχής.
