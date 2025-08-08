Σημειώθηκε ισχυρός σεισμός σήμερα στην περιοχή της Εύβοιας (20:56).

Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,1 Ρίχτερ με εστιακό βάθος τα 5 χιλιόμετρα.

Παράλληλα το επίκεντρο του σεισμού ήταν τα 10 χιλιόμετρα Δυτικά - Βορειοδυτικά του Αλιβερίου.