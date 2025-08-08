Μενού

Σεισμός τώρα στην Εύβοια μεγέθους 4,1 ρίχτερ

Σεισμός τώρα καταγράφηκε με επίκεντρο την Εύβοια, αισθητός στην Αθήνα.

Reader symbol
Newsroom
σεισμός
Σεισμός στην Εύβοια | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
  • Α-
  • Α+

Σημειώθηκε ισχυρός σεισμός σήμερα στην περιοχή της Εύβοιας (20:56). 

Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,1 Ρίχτερ με εστιακό βάθος τα 5 χιλιόμετρα.

Παράλληλα το επίκεντρο του σεισμού ήταν τα 10 χιλιόμετρα Δυτικά - Βορειοδυτικά του Αλιβερίου.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ