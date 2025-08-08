Σημειώθηκε ισχυρός σεισμός σήμερα στην περιοχή της Εύβοιας (20:56).
Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,1 Ρίχτερ με εστιακό βάθος τα 5 χιλιόμετρα.
Παράλληλα το επίκεντρο του σεισμού ήταν τα 10 χιλιόμετρα Δυτικά - Βορειοδυτικά του Αλιβερίου.
- «Τη Δευτέρα θα αποχαιρετήσουμε τη Λένα μας»: Η πρώτη ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για τον θάνατο της κόρης του
- Αθηναΐς Νέγκα: «Και ο Μπραντ Πιτ να σου στείλει γυμνή φωτογραφία στα social θα πεις ότι είναι ανώμαλος»
- Λένα Σαμαρά: Είχε νευρολόγο τελικά το Σισμανόγλειο - Τι απαντά ο Άδωνις Γεωργιάδης - «Κακία των αντιπάλων»
Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.