Σεισμός σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι (12:49) στην Καλαμάτα κοντά στη Μεσσήνη, μεγέθους 4,7 Ρίχτερ.
Ο σεισμός, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, είχε εστιακό βάθος 23 χλμ. και επίκεντρο 11 χιλιόμετρα βορειοοδυτικά της Μεσσήνης.
Η σεισμική δόνηση ήταν αρκετά ισχυρή και έγινε αισθητή στην Πάτρα, στην Τρίπολη και σε άλλες πόλεις της Πελοποννήσου.
