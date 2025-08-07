Μενού

Σεισμός τώρα στην Καλαμάτα μεγέθους 4,7 Ρίχτερ

Σεισμός στην Καλαμάτα μεγέθους 4,7 Ρίχτερ, κοντά στην περιοχή της Μεσσήνης.

Σεισμός σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι (12:49) στην Καλαμάτα κοντά στη Μεσσήνη, μεγέθους 4,7 Ρίχτερ.

Ο σεισμός, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, είχε εστιακό βάθος 23 χλμ. και επίκεντρο 11 χιλιόμετρα βορειοοδυτικά της Μεσσήνης.

Η σεισμική δόνηση ήταν αρκετά ισχυρή και έγινε αισθητή στην Πάτρα, στην Τρίπολη και σε άλλες πόλεις της Πελοποννήσου.

