Σεισμός σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι (12:49) στην Καλαμάτα κοντά στη Μεσσήνη, μεγέθους 4,7 Ρίχτερ.

Ο σεισμός, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, είχε εστιακό βάθος 23 χλμ. και επίκεντρο 11 χιλιόμετρα βορειοοδυτικά της Μεσσήνης.

Η σεισμική δόνηση ήταν αρκετά ισχυρή και έγινε αισθητή στην Πάτρα, στην Τρίπολη και σε άλλες πόλεις της Πελοποννήσου.

Σεισμός στην Μεσσήνη κοντά στην Καλαμάτα | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο