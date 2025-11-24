Μενού

Σεισμός 4,2 ρίχτερ τώρα στην Καρδίτσα - Το επίκεντρο της δόνησης

Σεισμός σημειώθηκε στην Καρδίτσα το πρωί της Δευτέρας.

seismografos
Σεισμός | Shutterstock
Ισχυρός σεισμός 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10:51 της Δευτέρας (24/11) στην Καρδίτσα με επίκεντρο στη πειοχή της Λίμνης Πλαστήρα.

Σύμφωνα με την πρώτη ανάλυση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης ήταν 1 χλμ δυτικά του Νεοχωρίου στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα με τον σεισμό θα γίνεται αισθητός σε μεγάλο μέρος της Θεσσαλίας και σε γετονικούς νομούς της Κοζάνης, της Άρτας και της Ευρυτανίας.

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε μετά την αναθεώρηση περί τα 17,9 χλμ.

Eπισημαίνεται ότι στις 10:39 προηγήθηκε προσεισμός με 2,9 Ρίχτερ ενώ το σεισμό των 4,1 Ρίχτερ ακολούθησε μετασεισμός 3,3 Ρίχτερ στις 10:58.

