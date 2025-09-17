Μενού

Σεισμός τώρα στην Κεφαλονιά - Οι πρώτες πληροφορίες

Σεισμός σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης, 17 Σεπτεμβρίου, στην Κεφαλονιά.

Σεισμός σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης, 17 Σεπτεμβρίου, στην Κεφαλονιά. Οι πρώτες πληροφορίες από το Γεωδυναμικό ινστιτούτο κάνουν λόγο για σεισμό μεγέθους 3,9 Ρίχτερ με εστιακό βάθος τα 10.6χλμ και επίκεντρο 11 Χλμ. δυτικά του Άσσου Κεφαλληνίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην ευρύτερη περιοχή έχουν σημειωθεί δεκάδες σεισμοί μικρότερου μεγέθους, κάτω από τα 3 Ρίχτερ.

seismos kefalonia 17/9

Σεισμός τώρα: Live χάρτης 

 

