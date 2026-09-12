Σεισμός τώρα στην Κεφαλονιά: Στα 4,8 Ρίχτερ το μέγεθος της δόνησης

Σεισμός σημειώθηκε ανοικτά της Κεφαλονιάς μεγέθους 4,8 Ρίχτερ, στις 20:51 του Σαββάτου (12/03).
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε 21 χλμ. ανοικτά του Ληξουρίου με εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα.
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