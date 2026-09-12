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Σεισμός τώρα στην Κεφαλονιά: Στα 4,8 Ρίχτερ το μέγεθος της δόνησης

Σεισμός στην Κεφαλονιά ταρακούνησε το νησί. Οι πρώτες πληροφορίες.

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Σεισμός Κεφαλονιά
Σεισμός στην Κεφαλονιά | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
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Σεισμός σημειώθηκε ανοικτά της Κεφαλονιάς μεγέθους 4,8 Ρίχτερ, στις 20:51 του Σαββάτου (12/03).

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε 21 χλμ. ανοικτά του Ληξουρίου με εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα.

Σεισμός Κεφαλονιά
Σεισμός στην Κεφαλονιά | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

 

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