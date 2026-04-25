Σεισμός τώρα στην Κρήτη: Δόνηση 4,8 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου

Αισθητή σεισμική δόνηση 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 25 Απριλίου στη θαλάσσια περιοχή νότια του Λασιθίου στην Κρήτη.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 14 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν πέντε χιλιόμετρα.