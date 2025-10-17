Μενού

Σεισμός τώρα στην Κρήτη: Ισχυρή δόνηση 4,1 Ρίχτερ στη Φαλάσαρνα

Ισχυρός σεισμός έπληξε νωρίτερα το πρωί τη Φαλάσαρνα στην Κρήτη.

Reader symbol
Newsroom
Σεισμογράφοι
Σεισμογράφοι που καταγράφουν τον σεισμό | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Νέος ισχυρός σεισμός έγινε αισθητός νωρίς το πρωί σήμερα Παρασκευή (17/10), στα δυτικά της Κρήτης ανοιχτά της Φαλάσαρνας.

Η δόνηση μεγέθους 4.1 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε στις 06:55 στο θαλάσσιο χώρο κοντά στη Φαλάσαρνα.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 45 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της Φαλάσαρνας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 30.7 χιλιόμετρα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ