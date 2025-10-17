Σεισμός τώρα στην Κρήτη: Ισχυρή δόνηση 4,1 Ρίχτερ στη Φαλάσαρνα

Νέος ισχυρός σεισμός έγινε αισθητός νωρίς το πρωί σήμερα Παρασκευή (17/10), στα δυτικά της Κρήτης ανοιχτά της Φαλάσαρνας.
Η δόνηση μεγέθους 4.1 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε στις 06:55 στο θαλάσσιο χώρο κοντά στη Φαλάσαρνα.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 45 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της Φαλάσαρνας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 30.7 χιλιόμετρα.
- «Από γκάφα σε γκάφα ο φίλος μου ο Αλέξης»: Το σχόλιο Γεωργιάδη για το βιβλίο Τσίπρα
- Τα φιλτράκια των τσιγάρων είναι «μπίζνα» - Έρευνα αποδεικνύει ότι είναι απάτη της καπνοβιομηχανίας
- «Δεν μίλησα για 30 χρόνια»: Το άγνωστο τρίτο πρόσωπο πίσω από το sex tape της Πάμελα Άντερσον και του Τόμι Λι
- Ποιος ήταν ο Σταύρος Δημοσθένους που δολοφονήθηκε στην Κύπρο: Περιπλέκεται το «κουβάρι» του φόνου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.