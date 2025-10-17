Σεισμός τώρα στην Κρήτη: Ισχυρή δόνηση 4,1 Ρίχτερ στη Φαλάσαρνα

Νέος ισχυρός σεισμός έγινε αισθητός νωρίς το πρωί σήμερα Παρασκευή (17/10), στα δυτικά της Κρήτης ανοιχτά της Φαλάσαρνας.

Η δόνηση μεγέθους 4.1 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε στις 06:55 στο θαλάσσιο χώρο κοντά στη Φαλάσαρνα.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 45 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της Φαλάσαρνας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 30.7 χιλιόμετρα.