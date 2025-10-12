Μενού

Σεισμός τώρα στην Κρήτη: Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Σεισμός τώρα σημειώθηκε στην Κρήτη, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

σεισμός
Σεισμός τώρα μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κρήτη, στα ανοιχτά νότια του νησιού.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε επίκεντρο 31 χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά της Γαύδου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 16,3 χιλιόμετρα..

