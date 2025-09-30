Σεισμός τώρα μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Πύλο.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 16,1 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται 16 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά της Πύλου.
- Το μήνυμα της Κοβέσι, η έμμεση επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη και η επιστροφή του Κυριαζίδη
- Λατινοπούλου για Πόθεν Έσχες: «Ζούσα στη γιαγιά μου, ένα πιάτο φαΐ έτρωγα - Ας πουν για τα οικονομικά του ΚΚΕ»
- Μπισμπίκης: «1.200 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 1 μήνα», λέει ο Υποδιευθυντής της Τροχαίας
- «Με έδιωξε από το γύρισμα»: Πέντε σκηνές από ελληνικές σειρές που παραλίγο να μη γυριστούν ποτέ λόγω γέλιων
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.