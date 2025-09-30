Μενού

Σεισμός τώρα στην Πύλο: Πού βρίσκεται το επίκεντρο

Σεισμός τώρα σημειώθηκε στην Πύλο. Η μέρτηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

σεισμός
Σεισμός στην Πύλο
Σεισμός τώρα μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Πύλο.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 16,1 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται 16 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά της Πύλου.

