Σεισμός τώρα σημειώθηκε στην Ξάνθη μεγέθους 4,5 Ρίχτερ, το πρωί της Τετάρτης (05/11)και συγκεκριμένα στις 9:16.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση του σεισμού ήταν μεγέθους 4,5 Ρίχτερ με επίκεντρο 12 χλμ. βορειοδυτικά της Ξάνθης και εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού, το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 15,1 χιλιόμετρα ενώ το επίκεντρο στα 13 χλμ. δυτικά - βορειοδυτικά της Ξάνθης.

Σεισμός στην Ξάνθη | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο