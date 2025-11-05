Σεισμός τώρα σημειώθηκε στην Ξάνθη μεγέθους 4,5 Ρίχτερ, το πρωί της Τετάρτης (05/11)και συγκεκριμένα στις 9:16.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση του σεισμού ήταν μεγέθους 4,5 Ρίχτερ με επίκεντρο 12 χλμ. βορειοδυτικά της Ξάνθης και εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού, το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 15,1 χιλιόμετρα ενώ το επίκεντρο στα 13 χλμ. δυτικά - βορειοδυτικά της Ξάνθης.
