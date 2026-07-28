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Σεισμός τώρα στις Σποράδες 4,1 Ρίχτερ

Σεισμός σημειώθηκε τώρα στις Σποράδες. Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση ήταν 4,1 Ρίχτερ.

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Σεισμογράφος
Σεισμογράφος | Shutterstock
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Σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε πριν από λίγο τις Σποράδες, σύμφωνα με την πρώτη μέτρηση του Γεωδυναμικού.

Όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται 21 χιλιόμετρα βόρεια της Σκοπέλου, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι και την Αττική, ενώ μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν αναφορές για τυχόν τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

 

 

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