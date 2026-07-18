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Σεισμός τώρα στο Ηράκλειο Κρήτης: Στα 4,3 Ρίχτερ η δόνηση

Σεισμός σημειώθηκε ανοικτά του Ηρακλείου Κρήτης. Τα πρώτα στοιχεία για την δόνηση.

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Σεισμός - Κρήτη
Σεισμός στην Κρήτη | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
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Σεισμός σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (18/07) ανοικτά του Ηρακλείου Κρήτης, μεγέθους 4,4 Ρίχτερ. Η δόνηση, σύμφωνα με τοπικά Μέσα, έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές του νησιού.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε επίκεντρο 32 χλμ. βόρεια, βορειοανατολικά των Σισών Ρεθύμνου και εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα.

Σεισμός - Κρήτη
Σεισμός στην Κρήτη | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

 

 

 

 

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