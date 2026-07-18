Σεισμός σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (18/07) ανοικτά του Ηρακλείου Κρήτης, μεγέθους 4,4 Ρίχτερ. Η δόνηση, σύμφωνα με τοπικά Μέσα, έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές του νησιού.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε επίκεντρο 32 χλμ. βόρεια, βορειοανατολικά των Σισών Ρεθύμνου και εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα.

Σεισμός στην Κρήτη | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο