Σεισμός σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (18/07) ανοικτά του Ηρακλείου Κρήτης, μεγέθους 4,4 Ρίχτερ. Η δόνηση, σύμφωνα με τοπικά Μέσα, έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές του νησιού.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε επίκεντρο 32 χλμ. βόρεια, βορειοανατολικά των Σισών Ρεθύμνου και εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα.
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