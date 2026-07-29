Σέριφος: Οι ωραιότερες παραλίες για ατελείωτες βουτιές

Δυνατό χαρτί της Σερίφου αποτελούν οι υπέροχες παραλίες με τα καταγάλανα νερά. Σύμφωνα με τους ντόπιους, υπάρχουν πάνω από 70 παραλίες σε όλο το νησί (οι περισσότερες χωρίς ξαπλώστρες και ομπρέλες).
Άλλες βραχώδεις ή με λεπτό βότσαλο και άλλες με χρυσές αμμουδιές, όλες τους όμως ξεχωριστές και με μια ιδαίτερη ομορφιά. Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τις παραλίες της Σερίφου που πρέπει να επισκεφθείτε.
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