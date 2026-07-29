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Σέριφος: Οι ωραιότερες παραλίες για ατελείωτες βουτιές

Το κυκλαδονήσι με την άγρια ομορφιά είναι ιδανικό για τις μικρές καλοκαιρινές αποδράσεις του Σαββατοκύριακου. Αυτές είναι οι παραλίες της Σερίφου που πρέπει να βουτήξετε.

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Σέριφος
Σέριφος | Unsplash
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Δυνατό χαρτί της Σερίφου αποτελούν οι υπέροχες παραλίες με τα καταγάλανα νερά. Σύμφωνα με τους ντόπιους, υπάρχουν πάνω από 70 παραλίες σε όλο το νησί (οι περισσότερες χωρίς ξαπλώστρες και ομπρέλες).

Άλλες βραχώδεις ή με λεπτό βότσαλο και άλλες με χρυσές αμμουδιές, όλες τους όμως ξεχωριστές και με μια ιδαίτερη ομορφιά. Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τις παραλίες της Σερίφου που πρέπει να επισκεφθείτε.

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