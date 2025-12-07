Μενού

Σέρρες: Άνοιξε για τα φορτηγά το τελωνείο Προμαχώνα

Άνοιξε το τελωνείο στον Προμαχώνα Σερρών που είχαν αποκλείσει οι αγρότες.

Reader symbol
Newsroom
Τρακτέρ - Αγρότες
Αγροτικό μπλόκο στο Κιάτο | ΙΝΤΙΜΕ/ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
  • Α-
  • Α+

Άνοιξε γύρω στις 6 το απόγευμα το τελωνείο στον Προμαχώνα Σερρών που ήταν αποκλεισμένο από τις 12 το μεσημέρι λόγω των αγροτικών μπλόκων.

Εκατέρωθεν της συνοριακής διάβασης Ελλάδας - Βουλγαρίας παρέμεναν εγκλωβισμένα δεκάδες φορτηγά. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η διέλευση τους.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες της περιοχής προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους τα επόμενα 24ωρα.

Διαβάστε ακόμα: Ενισχύονται τα αγροτικά μπλόκα: Εξετάζεται και 4ο σημείο αποκλεισμού στην Αθηνών - Λαμίας

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ